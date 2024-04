AMLO debe investigar incidente de Sheinbaum en Chiapas, en vez de acusar de montaje a Latinus

La aspirante presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, investigar bien al grupo de encapuchados del retén que frenó el paso de la candidata Claudia Sheinbaum, en Motozintla, Chiapas, en lugar de acusar a un medio de comunicación como Latinus de haber hecho un montaje.

Entrevistada momentos después de presentar su Programa de Infraestructura, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo que ese tipo de retenes los pone el crimen organizado y que eso debió saberlo Claudia Sheinbaum, pues la violencia en Chiapas está desatada y sin control

Xóchitl Gálvez consideró sospechoso que los elementos que custodian a Claudia Sheinbaum, no estuvieran al momento de la retención. Además, hay que saber quién es el encapuchado que pidió a la candidata morenista frenar la violencia en dicha zona de Chiapas.

“Aquí el tema es saber quién es el encapuchado, los pobladores dicen que son grupos de narcotraficantes que operan y es más lamentable que el Presidente culpe a un medio de comunicación de haber sido un montaje, a poco en Chiapas no iba nadie adelante de Claudia, también habría que preguntarle a su seguridad, pues cómo, a poco no pudieron prever que este grupo andaba por ahí, que está haciendo la seguridad de Claudia, al menos la mía pues no me ha tocado ningún incidente de ese tipo , creo que sí está bien que se investigue”.

