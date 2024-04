Que la Corte investigue a Arturo Zaldívar, no significa persecución política: Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, rechazó que la investigación por corrupción contra excolaboradores del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sea una persecución política como asegura su adversaria Claudia Sheinbaum. Persecución política ¡mangos que¡, expresó la senadora por el PAN.

Entrevistada previo a un encuentro con la sociedad civil del municipio de San Pedro Garza García, la abanderada de la oposición, dijo “ahora resulta que por ser del equipo de Sheinbaum entonces es una persecución”.

“Ahora resulta que cuando es de su equipo es venganza y cuando es de la oposición es justo. Si hay pruebas, que se presenten y que se le investigue, que se castigue. Yo me supongo que la ministra Piña no va a decir cosas nomás por que sí. ¿Fue por una denuncia anónima? - Bueno, pues que se investigue y si hay pruebas que se presenten, yo no prejuzgaría el caso, que se investigue, no se le puede eximir a nadie de investigar. ¿Debe separarse de la campaña de Claudia Sheinbaum mientras se hace esta investigación? - Sería lo ético y lo correcto ¿no?, que se ponga a disposición de quien lo va a investigar, la Fiscalía o no sé. A mí cuando me denunciaron fui a la Fiscalía y dije aquí estoy”.

Xóchitl Gálvez, se pronunció porque esa denuncia anónima sea investigada trátese de quien se trate, dijo que, si el ministro en retiro no es culpable de nada, pues no debe temer, pero que se investigue, pues sólo falta que digan que eso es “politiquería”.

“Si existen actos de corrupción, se tienen que investigar, porque pues ahora sí que siempre he dicho que, para decir cosas, hay que tener la cola corta y si él no tiene nada ni qué deber, pues que se le investigue, que se castigue, yo siempre he dicho lo mismo. Se debe de investigar la corrupción, sin importar de qué color, de qué partido, de quién se trata, debe ser algo que al menos espero que la señora Sheinbaum esté de acuerdo conmigo, que se investigue. No vaya a decir que es politiquería”.

Xóchitl Gálvez realiza este viernes una intensa güira proselitista por Nuevo León , por la mañana se reunión con industriales de la transformación y después con estudiantes de la Universidad de Monterrey.

Cuestionada si sigue confiando en la imparcialidad del INE, luego que decidió no cancelar las mañaneras de López Obrador, Xóchitl Gálvez dijo que le pareció muy sospechoso el cambio de formato en el debate, pero que estará muy atenta a las próximas resoluciones de la autoridad electoral.

“El INE dice que ya el Tribunal declaró. Yo lo único que le pido al presidente es que se deje de meter en la elección. El presidente usa la “mañanera” para denostarme, para decir mentiras. Él fue el que creó esta idea de que yo quiero quitar los programas sociales. Es el presidente el que empezó con esa mentira en una “mañanera” en el mes de noviembre de 2022. Pues mira el cambio de formato en el debate estuvo muy sospechoso. Y ya, pues ojalá las cosas mejoren. ¿Pero confías entonces en el INE sí o no? Pues vamos a ser más cuidadosos de ver sus resoluciones”.

La abanderada de la oposición pidió a los universitarios su voto para ganar los comicios del 2 de junio, reiteró que, si vota el 62 por ciento de los ciudadanos, ella alcanzará la victoria electoral por lo que insistió que voten por ella.