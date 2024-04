Alerta Xóchitl Gálvez que Morena busca despojar de sus ahorros a los trabajadores y aclara frase dedicada a Sheinbaum

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, realiza este jueves una gira proselitista por el Estado de México, esta mañana estuvo en Huixquilucan donde se reunió con mujeres de ese municipio gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN).

En el mitin la abanderada de la oposición, alertó que, en la Cámara de Diputados, Morena busca apropiarse de los ahorros que tienen los trabajadores en las Afores y que la oposición no lo va a permitir, porque se trata de un auténtico saqueo a las pensiones.

“Se quieren quedar con sus pensiones una vez que cumplan 70 años así de fácil, si por alguna razón tú sigues trabajando tu dinero en automático se va a ir a un fondo de pensiones que le llaman de Bienestar, ese es el saqueo que Morena quiere hacer en este momento en el Congreso y no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que despojen a las personas de 70 años y más, de lo mucho que les costó ganarse la vida”.

También lamentó que los senadores de Morena busquen modificar la ley para que la Corte no pueda suspender las obras del gobierno mediante amparos.

En otros temas, Xóchitl Gálvez prometió a los mexiquenses acabar con la inseguridad que priva sobre todo en el transporte público, porque su eventual gobierno si apoyaría a la gobernadora Delfina Gómez ya que actualmente el Gobierno Federal tiene abandonada a la gente del Estado de México.

“El 88 por ciento de la gente del Estado de México se siente insegura, y de una vez se lo digo a la maestra Delfina, ella va a contar conmigo, conmigo si va a contar Delfina, porque hoy no cuenta con el presidente, hoy el presidente tiene abandonado al estado de México. El año pasado le quitaron 50 mil millones a la seguridad pública, ¿qué hubiera hecho la maestra Delfina si le hubiéramos mandado dos mil millones en patrullas, en cámaras, en tecnología y en policías bien pagados? hubiera mejorado la seguridad del transporte público eso es lo que tenemos que hacer maestra delfina, téngame confianza”.

Ante mujeres de Bosques de las Lomas y otras colonias reunidas en el exclusivo Casa Club Bosque Real de Huixquilucan, Xóchitl Gálvez, presentó sus principales proyectos de gobierno como los apoyos para jóvenes emprendedores, para personas con discapacidad, mujeres en situación vulnerable o víctimas de violencia intrafamiliar y diversas acciones en materia de salud, educación y empleo.

La candidata del PRI, PAN y PRD pidió el apoyo de sus simpatizantes para convencer a todos los ciudadanos del Estado de México de la necesidad de cambiar el rumbo del país.

Xóchitl Gálvez acudió a un mitin en Atizapán de Zaragoza y aprovechó para aclarar una frase que se hizo viral en redes sociales, cuando se refiere a Claudia Sheinbaum, quien dijo vivir en un departamento en renta y reprochó a Xóchitl Gálvez quien vive en una casa propia.

“Voy a aprovechar para hacer una aclaración de que hay que ser muy buey para quien tiene 60 años, me referí a la señora Sheinbaum, que en el debate me reclamó porque yo tenía una casa y ella vivía en un departamento rentado. Ella ha tenido sueldos como jefa de Gobierno, ha sido funcionaria en el Gobierno de la Ciudad de México, si ella a los 60 años no ha sabido administrar los recursos que ha ganado como servidora pública es su problema. La referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum, no saquen de contexto la declaración”.

Xóchitl Gálvez estará este viernes en Nuevo León, donde sostendrá reuniones con simpatizantes en Monterrey, San Pedro Garza García y Apodaca.