Acusa Iglesia pinta de bardas por parte de partidos políticos

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera, aclaró que la pinta de bardas en propiedades de la iglesia no tiene nada ver con ellos, y que son los partidos políticos quienes lo han hecho y sin su consentimiento, por lo que pidió a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto.

“Que sepa que nosotros no las pintamos ni las rentamos, no, ya nos han llamado la atención por las bardas pero nosotros claro hacemos nuestra respuesta, no más, y yo lo que quiero decir es que la autoridad debe de vigilar y a nosotros no nos tiene porque requerir si no somos responsables de algo que no, tenemos muchas bardas, muchos metros cuadrados de barda, y no puedo estar peleándonos con cada partido porque no va a ser ahí una pinta, eso le corresponde a la autoridad, que sepan que nosotros ni préstamos ni rentamos porque no somos dueños de las barbas”, aclaró monseñor Cabrera.

En conferencia de prensa, Monseñor Cabrera agregó que la labor de la iglesia es estar vigilando e informar a los ciudadanos y ciudadanas que si alguna de sus bardas está pintada no es porque ellos lo hayan permitido ni rentado.

Llamó a las autoridades electorales a intervenir en este problema porque ya han tenido que usar pintura y no pueden estar así cada proceso electoral, “que se respete la propiedad”.

Por otra parte, la cúpula de la Iglesia Católica rechazó tajantemente querer inferir en la vida política del país y de paso “dictarles agenda” a los candidatos presidenciales.

“Es una tradición de muchos años, yo llevo cuatro sexenios de obispo y siempre hemos hecho esta invitación a los candidatos, siempre con mucho respeto y dejando siempre a su consideración si nos hacen favor de acompañarnos; la invitación no tiene como finalidad imponerles una agenda, no tiene como objetivo llamarlos a cuentas, esa no es nuestra tarea, esa no es nuestra función”, aclaró el presidente de la CEM

Monseñor Ramon Castro Castro, obispo de Cuernavaca y Secretario General de la CEM, insistió en que la política es el bien común del país y por ello la iglesia respeta la frontera entre el Estado laico y la iglesia.

“El papá en Fratelli Tuti nos dice ‘la política es la más alta expresión de la caridad’ entonces eso explica, y ojalá pudiera quitar prejuicios y también malentendidos de qué si la iglesia se está metiendo en política, de ninguna manera, tenemos bien claro lo que es la política, es el bien común del país”.

“En ese sentido, en este momento histórico global de todo, la humanidad en esta crisis antropológica, creo que respetando perfectamente la diferencia y la frontera que hay entre el Estado laico y la iglesia es necesario hacer alguna sinergia por el bien común”, puntualizó Monseñor Ramon Castro.