Xóchitl Gálvez aplicaría exámenes de evolución patrimonial a su gabinete, para evitar corrupción en su Gobierno

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez prometió que todo los que formen parte de eventual gabinete paritario serían sometidos a pruebas de evolución patrimonial para evitar que incurran o hayan cometido actos de corrupción.

Al participar en el foro “Expansión Mujeres Summit 2024″, la abanderada presidencial del PRI, PAN y PRD aseguró que ella misma se someterá también a esta revisión para demostrar cuál es el origen de los recursos y bienes que poseen.

Incluso respondió cuestionamientos en torno al desprestigio de los partidos que la postulan.

“Y yo me estoy aliando con la gente valiosa de los partidos ¿Qué he propuesto para mi gabinete? He propuesto que todos nos sometamos a un análisis de evolución patrimonial, todos, yo empezando. Yo puedo demostrar

- ¿Y hacerse público?

- Claro, yo puedo demostrar que lo que tengo es producto del trabajo. Yo nunca tendría a una florera como la que tuvimos en Gobernación, con todo respeto para doña Olga. Yo quiero mujeres con agallas, yo no le tengo miedo la gente inteligente, le tengo miedo a los tarugos”.

—