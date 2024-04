ASF se politizó, falta gobernanza y autonomía, señala ex auditor

“Necesito tu puesto, estoy reconformando la administración de la Auditoría Superior de la Federación”, ese fue uno de los argumentos de David Colmenares para solicitar mi renuncia, comparte el ex auditor del NAIM de Texcoco, Agustín Caso Raphael, auditor especial de desempeño de la ASF, quien denuncia presiones para no dar a conocer los resultados de las “auditorias de desempeño” de obras de infraestructura del actual gobierno.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Caso detalló que como auditor de desempeño realizaba autorías de desempeño basadas en el artículo 134 constitucional establece que los recursos públicos deben con eficacia, economía, transparencia y honradez.

Este tipo de auditorias tienen como propósito auditar las políticas públicas y los programas de gobierno. A raíz de la auditoria de la cancelación del aeropuerto Internacional de Texcoco que tuvo un costo de cancelación 300 mil millones de pesos -cifra que se tiene que ir ajustando-. “se me dijo que debía ser el chivo expiatorio, me instruyen una presunta responsabilidad administrativa por falta de legalidad para auditar proyectos de infraestructura, cosa que es errónea”, es decir “que fuera yo el pagano, a lo cual me negué”, señalando que la ciudadanía debía tener conocimiento de lo que significó la cancelación.

Señaló que “quien interpreta la constitución es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta responsabilidad administrativa la emitiera presunta responsabilidad la emite la Cámara de Diputados, que no tiene los alcances para interpretar la Constitución”.

Resaltó que en el curso de tres años, y luego de su comparecencia ante la Comisión de vigilancia de la Cámara de Diputados “se fueron perdiendo facultades para auditar”.

Ejemplo de ello la auditoria de 2023 en la que se debía auditar proyectos como Dos Bocas, Santa Lucía y Tren Maya, no se aprobaron, lo cual dijo “deja que desear la forma en la que se fiscaliza”.

Recalcó que “el cese que fue por pérdida de confianza cando está claramente que un auditor especial se le despide por causas graves”, cosa que nunca ocurrió.

Lo que está en el fondo dijo es lo que David Colmenares le dijo: “oye dame tu renuncia… necesito tu puesto porque estoy reconformando el equipo de la ASF en la recta final de mi administración y estoy preparando la reelección o posible sucesión”.

Asimismo, le refirió “Las auditorias que a mí me causan problema son las de desempeño”, es decir las que revisan el gasto público en eficiencia, economía y abonan al tema de transparencia.

Por ello el auditor se cuestiona la falta de gobernanza en la ASF y que señala la intervención de la política.