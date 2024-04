Kitty Fest 2024 CDMX: fechas, ubicación y qué encontrarás

Si eres amante del color rosa y fan de la gatita más popular del mundo, Hello Kitty, te interesará saber que el Kitty Fest “Amor en Primavera” celebrará su quinta edición en la Ciudad de México.

¿Quién es Hello Kitty?

Este personaje es una gatita bobtail blanca diseñada por Yuko Shimizu, para la empresa japonesa Sanrio y el primer producto fue lanzado en 1974.

Una de las características que más llaman la atención es que no tiene boca y la razón de este diseño fue para que no expresara sentimientos y la persona que tuviera una Hello Kitty pudiera reflejar en ella su propio estado de ánimo.

Desde entonces la línea de la gatita más famosa ha crecido tanto que se han creado desde exposiciones y tiendas con sus productos hasta un parque de diversiones con esta temática.

¿Qué es el Kitty Fest?

Este festival reúne a los fanáticos del rosa y a más de 40 expositores que tendrán a la venta productos, juguetes, papelería, peluches, ropa, accesorios, comida, postres y bebidas con la figura de la gatita japonesa Kitty.

NurPhoto Ampliar

¿Cuándo será?

El 13 y 14 de abril.

¿En qué horario?

De 11:00 a 20:00 horas.

¿En dónde estará?

Doctor Joaquín Navarro 218, Doctores, 06720, Cuauhtémoc, CDMX.

A dos cuadras de la estación de Metro Niños Héroes de la Línea 3 (verde olivo).

Precio de entrada

Puedes asistir a la exposición completamente gratis, aunque los productos y la comida exhibida sí tendrán un costo.