Las vacaciones de verano se aproximan, y los eventos deportivos relucen por querernos ver muy fit aprovechando que habrá tiempo para el esparcimiento.

La gatita favorita de muchos trae una sorpresa bajo su lindo moño, y es que tendrá una carrera en la CDMX, la Hello Kitty and Friends Fun Run 2023 ¿ya te registraste? si aún no lo has hecho, te sugerimos que lo hagas para no quedarte sin lugar.

¿Cuántos kilómetros vas a correr?

La carrera se va a dividir en dos: femenil y varonil, las cuales ofrecerán carreras con: 3km, 5km y 10km, tú decides cuántos te animas a correr, también es importante avisar que habrá carrera femenil y varonil.

Todos los que participen serán acreedores de una bonita medalla de finalistas al terminar de correr; pero si eres de los valientes que se animen a los 5 o 10 km recibirán una medalla conmemorativa por tremendo esfuerzo.

Habrá puntos de hidratación para recuperarte, y al finalizar la carrera, Kitty y sus amigos te estarán esperando para recibirte y tomarse lindas fotos con ellos.

¿Cómo, cuándo y dónde?

Cuándo: 6 de agosto de 2023

6 de agosto de 2023 Horario: 7:00am y 8:00am

7:00am y 8:00am Dónde: Paseo de la Reforma, CDMX

Paseo de la Reforma, CDMX Costo: $400 – Caminata de 3 kilómetros / $550 – Carrera de 5 y 10 kilómetros.

La venta de boletos ya inició, para registrarte debes ingresar a la página de Fhinix Sports, y tienes hasta el 4 de agosto a las 16:00 horas para poder participar. El cupo es de 10mil participantes, aún así no te confíes, mejor asegura tu lugar registrándote desde ya si es que quieres participar.