Ya se fue el PRI, hay más ex gobernadores del PRI en la cárcel que en funciones: Sheinbaum

Un llamado para no regresar al autoritarismo, hizo la candidata a la presidencia de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.

Desde el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, la abanderada de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, insistió que la cuarta transformación sigue avanzando y ante el grito de un estudiante de “fuera el PRI”, aprovechó para enfatizar que ese partido político ya quedó fuera.

“No hay que olvidar el proceso y la época autoritaria de nuestro país y digo que no hay que olvidarla porque finalmente hacia adelante el único y los únicos que pueden garantizar que nuestro país siga bajo un régimen democrático es el pueblo de México, no hay más… estamos viviendo… ya se fue, fíjense, nada más les voy a decir hay más ex gobernadores del PRI en la cárcel y prófugos de la justicia que en funciones, así que ustedes me van a decir si no se ha ido el PRI de nuestro país”.

