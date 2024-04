Nos cambiaron el formato del debate, salimos frustrados: Xóchitl Gálvez

“Nos cambiaron el formato del debate, tuve que ahorrar tiempos asegura en el caso de su propuesta de salud, y nunca pude meter el tema de madres buscadoras”, “en mi orden mental iba todo bien estructurado, pero las preguntas me lo desordenaron... me sacó de onda no poder llevar el debate que yo quería llevar y que había preparado”, compartió la candidata de “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez,

Sobre el tema de los Panamá papers cuestionado por Gálvez en el debate, en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco afirmó, “si ella dice que no a los Panamá papers, está bien, yo le creo”, dijo Gálvez, tras conocer la respuesta de Claudia Sheinbaum en este mismo espacio en el que argumentó que es “una cuenta muy pequeña” heredada a su tía, de parte de su abuela.

Xóchitl puntualizó los temas álgidos como el caso Rébsamen del que dijo Claudia rechazó el programa de Protección Civil del Colegio Rébsamen y lo que procedía era clausurarlo, pero “ella evadió diciendo que el documento era del 2017″.

Sobre la Línea 12 del metro, dijo “sigue negando que fue un tema de mantenimiento”, de la ivermectina refirió “uso a los ciudadanos como animales de laboratorios sin ningún sustento académico”; reclamó el manejo de la pandemia. Y finalmente reiteró el reclamó sobre los contratos otorgados a Grupo Indie.

Sobre sus propiedades dijo “es una casita en la Reforma Social ¿Cuál es el delito de ser empresaria?”.

Finalmente pidió un debate de formato libre para poder preguntar a la candidata Sheinbaum ¿Si el gobierno ha ahorrado dos millones de pesos en corrupción porqué se endeudó con dos millones de pesos este año, y señaló que el gobierno ha sacado de Salud 240 mil millones para sacarlos a quién sabe dónde?