Rechaza Álvarez Máynez acusación de acosos sexual en su contra

Entrevistado poco antes de encabezar el arranque de campaña de la candidata a la gubernatura de Morelos, Jessica Ortega, en Tepoztlán, Morelos, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, rechazó que las acusaciones en su contra por acoso sexual, vayan a afectar su campaña porque sostuvo, las mentiras no afectan, puntualizó.

“Nada, las mentiras no afectan, no hay nada de eso. No tengo ningún comentario porque no voy a permitir que la guerra sucia… está muy desesperado el PRIAN, está muy desesperada la alianza, porque el karma ya ven cómo funciona. Se les regresó toda la guerra sucia y ahora están padeciendo lo que sembraron, pero yo deseo que algún día encuentren bien en sus corazones”, expresó Álvarez Máynez.

—