Oposición desesperada utiliza logo del INE: Claudia Sheinbaum

Al asegurar que existe gran unidad en la cuarta transformación, la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, aseguró que la oposición demuestra su desesperación al utilizar el logotipo del Instituto Nacional Electoral (INE) para demostrar que no están en contra de los programas sociales.

Entre gritos de presidenta, desde Puebla, la abanderada de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo reiteró que la cuarta transformación seguirá trabajando con humanismo para poner por delante a los más necesitados, mientras que a los contrarios dijo, ya no les creen.

“Ellos dicen que siempre estuvieron de acuerdo con la pensión universal a los adultos mayores… ellos dicen que siempre estuvieron de acuerdo con el apoyo a los jóvenes de preparatoria, que siempre estuvieron de acuerdo con aumentar el salario mínimo… pues ahora ya están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares que tienen la firma del INE, hechos por ellos que dicen “no se pueden quitar los programas sociales”, pues es que la gente ya no les cree, ¿no ellos decían el INE no se toca? Pues quien está usando el logotipo del INE ilegalmente, lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree”.

