Se activa fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que se activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México con el objetivo de disminuir la exposición a la población del aire contaminado por el riesgo de afectación a la salud, además de reducir la generación de contaminantes.

El reporte de las 16:00 horas de la CAME indicó que se registraron concentraciones máximas de ozono de 162, 161 y 155 ppb, en las estaciones de monitoreo de Atizapán, Cuautitlán y Villa de las Flores, respectivamente, ubicadas en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Coacalco de Berriozábal, Estado de México.

Con el objetivo de no alcanzar altas concentraciones de ozono mañana domingo 24 de marzo, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0; y los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Así como:

- Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

- Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

- Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

- Los taxis con holograma de verificación “00″, “0″, “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), le aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Se recomienda no realizar ejercicio en lugares abiertos y suspender cualquier actividad al aire libre como eventos deportivos, culturales y espectáculos masivos entre las 13:00 y las 19:00 horas, además de no fumar, especialmente en lugares cerrados.

📢#ComunicadoCAMe

Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.

👉 Evita realizar actividades al aire libre. #CuidaTuSaludhttps://t.co/vOHyEqQtVV pic.twitter.com/yOMVsMjWOG — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 23, 2024

16:00 h, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en la alcaldía de #BenitoJuárez y los municipios de #Atizapán, #CuautitlánIzcalli, #Tlalnepantla y #Coacalco #CalidadDelAire MUY MALA con un riesgo a la salud MUY ALTO, en el resto de la #ZMVM es MALA con un riesgo ALTO.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) March 23, 2024

📌#RecomendacionesCAMe

En #TemporadaDeOzono todos podemos contribuir para mejorar la calidad del aire, aquí te compartimos algunos tips ⤵️#CuidaTuSalud pic.twitter.com/jGKZ4GGShQ — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 23, 2024

