Seré implacable contra los corruptos: Xóchitl Gálvez

La candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, advirtió que de ganar los comicios del 2 de junio y ser la nueva a la presidenta de la República, combatirá de manera implacable la corrupción; hay elementos contundentes para enjuiciar al exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, y otros funcionarios.

Entrevistada en el autobús de campaña, el “Xochibús”, que este lunes estrenó en un trayecto Campeche a Mérida, Yucatán, criticó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no proceda en contra de ambos funcionarios, cuando hay elementos de sobra para actuar en su contra.

“Este gobierno no va a castigar a ninguno que sea de la 4T, salvo peces pequeños, pero yo creo que hoy hay suficientes elementos contra Ana Gabriela Guevara, contra Ignacio Ovalle, y se van configurando varios delitos contra los amigos de los hijos del presidente, que en este caso, es obvio que han recibido contratos fuera de la ley.

Xóchitl Gálvez enfatizó que, en el caso de Ignacio Ovalle, resulta increíble que López Obrador en lugar de someterlo a la justicia, lo tenga protegido en la Secretaría de Gobernación y que diga que unos funcionarios que venían del PRI lo ‘embolataron’ para caer en corrupción.

En el caso de Ana Gabriela Guevara, la propia Auditoría Superior de la Federación ha hecho denuncias en su contra, por lo que ella debería de renunciar a la Conade y ponerse a disposición de la justicia.

Xóchitl Gálvez descartó emprender alguna acción penal contra el actual presidente López Obrador.

“Yo siempre he dicho que los presidentes no son tarugos, ellos no firman nada, pero en este caso yo no quiero irme en ese sentido cuando ya hay suficientes investigaciones de personajes allegados a su gobierno que sí tienen responsabilidades claras”.

Destacó que actualmente, la fiscalía anticorrupción es una tragedia, pues no hace absolutamente nada más que perseguir opositores.