Rechaza Máynez coincidir con Nayib Bukele en materia de seguridad

No creo que Nayib Bukele sea un referente ni de democracia, ni de protección a los derechos humanos, afirma el candidato de MC a la presidencia de México, Jorge Máynez

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez rechazó haber señalado que su propuesta de seguridad es similar a la del presidente de El Salvador Nayib Bukele.

Al sostener un diálogo con estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuestionado sobre este señalamiento Máynez dijo hay cosas replicables pero Bukele no es un referente no de democracia ni de derechos humanos.

“Lo que dije es si El Salvador con los recursos que tiene pudo revertir el problema, yo estoy convencido de que la voluntad política juega un papel determinante y decisivo en las labores de gobierno; sí creo que hay cosas replicables que es debatible, pero no creo que Nayib Bukele sea un referente ni de democracia, ni de protección a los derechos humanos, sí y exclusivamente sí de voluntad política de voluntad de acción de lo que significa concentrar los recursos de un gobierno de un país en un problema particular que creo que no se ha hecho en este país”, aclaró Máynez.

Al cuestionarle los estudiantes sobre el papel que desempeña el Poder Judicial, el llamado “Caballo Naranja” dijo no creer en la “súper mayoría” que se maneja en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que ha llevado a sus integrantes a extralimitarse en sus funciones.

“Creo que se ha exagerado en el uso y abuso del amparo que ya muchas cosas no llegan al fondo y también jueces en una suspensión, tú puedes estar a favor o en contra de una política pública del Presidente pero suspenderla con un juez de distrito sin motivación, sin fundamentación no necesariamente le hace un bien a una causa”, reprochó el candidato emecista.

En entrevista al salir este encuentro con los estudiantes del ITAM Álvarez Máynez fue cuestionado sobre el tema Ayotzinapa, recordó que en su momento cuando fue legislador él y su bancada propusieron una comisión de la verdad. “Nosotros cuando estuvimos en la 63 legislatura con Clemente Castañeda propusimos una comisión de la verdad independiente autónoma bajo los estándares de parámetros internacionales propuesta que no prosperó”.

“Y no se realizó y lamentablemente hoy estamos ahí sin verdad sin justicia lamento muchísimo como se ha dado ese tema ojalá que el presidente reconsidere y recapacite”, lamento Álvarez Máynez.