Llega Pitchfork Music Festival CDMX del 6 al 10 de marzo

Sin duda la oferta de festivales en México no deja de sorprendernos y la primera edición del Pitchfork Music Festival CDMX es prueba de ello. Uno de los mejores festivales alternativos del mundo, originario de Chicago, Illinois, que se ha extendido a lugares como Berlín, Londres y París, llega a la Ciudad de México.

A lo largo de 5 días, del 6 al 10 de marzo, gozaremos de un line up ecléctico, - aquí hay para todos-. Propuestas emergentes, como la multifacética Delilah Holliday, que nos cautivará el próximo viernes 8 de marzo en el Foro Indie Rocks!, hasta los caóticos Descartes A Kant, que el pasado 23 de diciembre, se presentaron en el Zócalo capitalino de la CDMX, después de una gira por Europa.

Sabroso será el debut del Pitchfork Music Festival CDMX que sonará a todo; indie, hip hop, ambient, alternativo, electrónica, dance, trip hop, pop, rock…

Desde la estridencia apocalíptica del post-rock de Godspeed! You, Black Emperor, al pop oscuro y sensual de Sky Ferreira. La sinestesia de un cuento de otra época con los sonidos experimentales de Diles que no me Maten. Hasta King Krule brotando del jazz alternativo y las barras que se tiran de la tornamesa de Los Alan Anaya.

Un line up para todo tipo de gustos con artistas nacionales e internacionales: Rubio, Mabe Fratti, Billy Woods, Mengers, Debby Friday, Andy Shauf, Meilgaarden, Ami Dang, Pelada, Marie Davidson, Noa Sainz, Protomartyr, Mazmorra Brillante, Armand Hammer, etc.

Más de 30 presentaciones que se llevarán a cabo en 5 escenarios distintos, -porque sí, el Pitchfork se tomó muy en serio eso de apropiarse de la ciudad- conquistando lugares representativos de la escena musical, como, el Foro Indie Rocks!, FÜNK, Frontón Bucareli, Yuyu y el hermoso centro cultural de la Casa del Lago de la UNAM, sede de clausura del festival, con entrada libre.

Como cualquier otro festival no pueden faltar las propuestas culinarias, bebidas, así como la venta de música, posters y arte. No te puedes perder la primera edición del Pitchfork Music Festival CDMX, aún tienes chance de adquirir tus boletos y formar parte de esta experiencia sensorial de la música contemporánea del mundo.

Visita las redes de Pitchfork Music Festival CDMX y sigue la cobertura de W Radio México.

