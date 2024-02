Arrancan en Cámara de Diputados los foros de diálogo sobre paquete de reformas de AMLO, MC declina participar

En Cámara de Diputados arrancaron este miércoles los foros públicos de análisis sobre el paquete de reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no todos los legisladores están de acuerdo con este “dialogo nacional”.

Los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) declinaron su participación al sostener que en realidad se trata de una “dialogo de la simulación” que solo busca sacar raja política en el actual proceso electoral y criticaron también que la oposición del PRI, PAN y PRD sea cómplice y avale esos diálogos que representan una intromisión a las campañas proselitistas.

El líder parlamentario de MC, Braulio López Ochoa, dejó claro que su bancada no participará en este proceso de consulta pública.

“Subir esta agenda a un plano electoral es una farsa y un insulto, los diálogos de la simulación son un deterioro de este Poder Legislativo que no debemos avalar. Ahora resulta que la mayoría y también la oposición tradicional se va a prestar a legitimar una clara intromisión en las campañas electorales. MC no va a participar en los diálogos de la simulación, si quieren hacer un show para sacar raja política, para confrontar más a la sociedad y hacer propaganda electoral con los derechos sociales, no cuenten con nosotros”.

Mientras que los legisladores del PRI, PAN y PRD, que propusieron también 20 reformas, igual número que las del presidente López Obrador, refrendaron que discutirán reformas presidenciales que sean beneficio de la gente, pero nunca, “ni un solo voto a destruir el Poder Judicial o eliminar órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El vicecoordinador panista, José Elías Liza, reiteró que su partido no aportará ninguna reforma de López Obrador que destruya al país y a su democracia.

“Lo decimos con absoluta claridad ni un voto para militarizar el país, lo decimos con absoluta claridad ni un voto para debilitar al Poder Judicial, lo decimos con absoluta claridad vamos a defender los órganos constitucionales autónomos como el INE, el INAI. lo decimos con absoluta claridad no vamos a permitir que se aniquile, que se quebrante, que se defraude el Juicio de Amparo que está en nuestra Constitución y que ahora pretende ser desmantelado”.

A su vez, el líder de Morena, Ignacio Mier, llamó a MC a participar en el diálogo nacional y proponer sus iniciativas, pues no se trata de un show ni una simulación, sino la oportunidad de abrir el debate a la gente.

“Porque vamos a incorporar todas las iniciativas de todos los grupos parlamentarios, y lo vamos a hacer de cara a la nación y no es simulacro, simular o disimular es encerrarse en un cubículo con la dirigencia y ver qué es lo que nos conviene electoralmente hacer y qué no hacer. El parlamento es un espacio para parlar, para hablar, no para esconderse”.

El calendario para la realización de los foros establece que habrá foros regionales, estatales y 300 asambleas distritales.

El 27 de febrero habrá un intercambio sobre las reformas para el Bienestar. El 12 de marzo en torno al rubro de Justicia y el 19 de marzo las modificaciones en materia democrática.

El primer foro regional se llevará a cabo en Durango para discutir los temas de Libertad y Bienestar el 29 de febrero. El segundo en San Luis Potosí, para dialogar sobre los rubros Justicia y Democracia el 7 de marzo.

El tercer foro, se realizaría el 14 de marzo en Puebla, con los temas de Justicia y Democracia y el cuarto foro se desarrollará el 4 de abril en Mérida, Yucatán, con el tópico de las Comunidades Indígenas.