El exdiputado de Morena Saúl Huerta abusaba de menores que actualmente no se atreven a denúncialo

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la periodista, Yohali Reséndiz, declaró que el exdiputado de Morena, Saúl Huerta, independientemente de los cuatro procesos legales que enfrenta por delitos sexuales tiene una larga lista de victimas menores que han decidido no denunciar.

“Empezó a violentar a los chicos mucho más jóvenes, ellos decían ya no podemos denunciar porque soy abuelo, soy muy macho, no que va a decir mi esposa… Saúl Huerta mintió en lo que ha hecho, estudio derecho para estar siempre libre porque él sabía lo que hacía con los jóvenes… en abril de 2021 un joven estuvo sentado en una banca y eran las nueve de la noche y no le practicaban exámenes ni lo pasaban a psicología, a Saúl le dijeron entrégate en cadena nacional porque supuestamente era inocente luego le dijo a la madre que prometía no hacerle daño y le ofreció 200 mil pesos”.

Reséndiz dijo que existen muchas víctimas de servidores públicos, al escuchar el caso del joven que fue abusado sexualmente por Saúl Huerta en un hotel de la Ciudad de México un hombre decidió denunciar lo que vivió cuando tenía catorce años, él tuvo que mudarse a Estados Unidos por miedo, “la violencia sexual en México pocas veces es castigada con seriedad por eso queda impune”.