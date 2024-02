Reformas constitucionales de AMLO son una estrategia electoral, denuncian senadores

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el senador y coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementeria, acusó que el paquete de veinte reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador es una estrategia electoral, algunas ya están en la Constitución y otras no obtendrán los votos para ser aprobadas porque no han sido aceptadas en el pasado.

“El presidente tiene bocina enorme en Palacio Nacional, lo que está haciendo es una buena cortina de humo… Las introduce al final de su mandato y no al inicio sabiendo que lo que tenemos que hacer es recuperar algunas reformas que ya están propuestas por la oposición y puntualizar que es lo que a la gente le interesa… no estamos en contra de las pensiones, adelante, pero tendrá que decir de dónde se sacaran los recursos… eso de destruir las instituciones y el control de la vida del país ahí sino lo acompañaremos, no es bueno para la democracia del país, definitivamente en algunas si se puede transitar, en otras no”.

El senador y coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, dijo que es una estrategia electoral que dará un gran discurso a los candidatos de Morena, en la caratula de las iniciativas inmediatamente se le encuentra un sentido político, es por eso que tienen que fijar una agenda para realizar una estrategia y poder neutralizarlo.

“Esto va a costar un adelanto en el discurso que va a permitir que el Ejecutivo hable de iniciativas que se convertirán en propuestas en la campaña, deberíamos analizar la vuelta a las prohibiciones, que tanto se puede hablar de ese discurso… No está pecando de ingenuidad, no la van a pasar, están en una estrategia que si no se lee con cuidado va a tener la consecuencia de que se mantenga un discurso de aquí a que vengan las elecciones… va a ser muy difícil si no se hace algo estratégico para poder neutralizar algo que está todo el tiempo y va a estar cobijado con una propuesta legislativa”.

El senador y coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, señaló que para él lo que presentó el presidente fue un informe, muchos de los temas no tienen fundamentos, inclusive algunos ya están en la Constitución y otros ya se han propuesto y están por dictaminarse.

“No somos una oposición irresponsable, tomémosle la palabra en algunas cuestiones pero también la indicación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, no va a pasar el querer poner de rodillas al Poder Judicial, el querer romper el equilibrio democrático, la elección de ministros sólo porque el presidente se enoja cuando hay resoluciones que le afectan, no podemos hacer una Constitución de la 4T… vamos a seguir exigiendo, no nos van a distraer con una narrativa donde quieran atropellar a la Constitución, no lo vamos a permitir”.