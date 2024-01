Diputados del PRD abandonan las filas del partido; “no es desbandada” asegura Jesús Zambrano

Pese a que varios diputados federales del PRD anunciaron su salida de ese partido porque no fueron considerados para su reelección o saltar a algún escaño en el Senado, el líder nacional del sol azteca Jesús Zambrano rechazó que se trate de una desbanda.

Entrevistado en el marco de su reunión plenaria, el jefe de los perredistas minimizó la renuncia de quien fuera su coordinador parlamentario en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, quien por cierto lo acusó de ser un traidor.

Desestimó también la salida del legislador Marcelino Castañeda Navarrete, vehemente crítico de Morena y del presidente López Obrador.

Se trata de dos o tres inconformes, no de una desbandada, aseguró Zambrano.

“La inmensa mayoría de los liderazgos del PRD están acá, que haya uno, dos o tres inconformes no significa de ninguna manera desbandada en el PRD. Lo que es que cuando les tocan candidaturas dicen que Zambrano es un excelente presidente y cuando no les toca se emberrinchan renuncian y dicen me voy”.

Pero son varios los diputados federales que salen del PRD, entre los que se mencionan a Olga Luz Espinosa, Edna Gisel Díaz, Fabiola Rafael, Laura Fernández, Mauricio Prieto y Marcelino Castañeda quien dijo que no se va molesto, pero no descartó conformar una bancada independiente con todos los perredistas que saldrán de las filas del partido del sol azteca.

“Ya renuncié, claro que tengo varias invitaciones, le agradezco a mis compañeros la despedida que me dan, fue una despedida cálida no hay conflicto nadie se va molesto. Yo estoy agradecido con el PRD, ahí hice toda mi vida política, pero cuando no te invitan, no te toman en cuenta pues uno dice qué hago aquí, ¿no?, vamos a analizar todas las invitaciones, en algún espacio debo estar. Hay también la propuesta de formalizar una bancada independiente, pero hay muchas propuestas”.

Pero no solo en el PRD hay renuncias de militantes, también el PRI hace aire. Este miércoles el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, anunció su salida del partido y acusó al líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno de centralizar el poder y desprestigiar al PRI con sus excesos.

“Ya no deseo pertenecer a un PRI sin ideales y me avergüenzo de un PRI en el que frecuentemente Alejandro Moreno Cárdenas se ha visto envuelto en confrontaciones internas y en acusaciones hacia su persona que han causado bajas importantes de hombre y mujeres con trayectorias reconocidas y valiosas. Así como acusaciones y señalamientos de excesos y abusos en su pasado y su presente”.

Héctor Astudillo sostuvo que el PRI se ha convertido en un grupo sectario y sin ideología.