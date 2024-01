Vinculan a proceso a ex director del Tuzobús por desvío de 17 millones de pesos

El juez de control de penal de Pachuca, Luis Raúl González Becerra, vinculó a proceso al ex director del Sistema Integrado del Transporte Masivo (SITMAH), Pablo Elio “N”, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado en contra de la administración pública por el desvío de 17 millones de pesos.

El juzgador consideró que existieron los elementos suficientes para procesar al ex funcionario estatal en la administración de Omar Fayad Meneses, por lo que determinó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, aunque no será aprehendido, debido a que cuenta con un amparo.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) acusó al ex servidor público de desviar más de 17 millones de pesos como parte del esquema de corrupción conocido como “la estafa siniestra”, por lo que el juzgador decretó como medidas cautelares no acercarse al SITMAH, no salir del país, sometimiento y vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares, la prohibición de acercarse a trabajadores de la institución y los testigos.

De acuerdo con la PGJEH, se iniciaron las indagatorias correspondientes contra el ex funcionario estatal por disponer de 17 millones de pesos para el sistema de transporte público que no se gastaron, por lo cual firmó parte de los desvíos millonarios del proceso de la estafa siniestra.

Hasta el momento, han sido procesados seis ex funcionarios del gobierno de Omar Fayad Meneses como el ex secretario de Educación Pública Estatal (SEPH), Atilano “N”; el ex subsecretario de Administración y Finanzas de la SEPH, Pablo “N”; la ex coordinadora de Planeación Financiera, Verónica “N”; el ex oficial mayor del Gobierno Estatal, Martiniano “N”; y al ex director de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA), Leonardo “N”.

De la misma manera, las autoridades estatales detuvieron a siete alcaldes vinculados al caso de la estafa siniestra, por el presunto desvío de más de 522 millones de pesos en el esquema de corrupción que iniciaron por el ejercicio fiscal de 2022.