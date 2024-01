Movimiento Ciudadano no ha gobernado en CDMX; los chilangos no nos conocen: Salomón Chertorivsky

En Así las Cosas, Salomón Chertorivsky, aspirante de Movimiento Ciudadano a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que uno de los contras que enfrentan los emecistas en la capital para las próximas elecciones, es que la ciudadanía no los conoce, ya que MC nunca ha gobernado la CDMX, y por tal motivo, los chilangos no tienen parámetros para saber cómo son.

“Estoy convencido que la gente, y sobre todo aquí en la CDMX sí es libre, sale a votar, decide y una vez que está en la urna, toma lo que cree que es su mejor opción para que la gobierne (…) Esa gente que votó por Morena y que están desilusionados pero que nunca se irían con el PRI y PAN, yo les ofrezco una alternativa”. —

De visita en la cabina de W Radio en el espacio de Enrique Hernández Alcázar, el aspirante naranja aseguró que una vez que comiencen formalmente las campañas, la ciudadanía sabrá quién contiende por Movimiento Ciudadano, conocerá sus propuestas, sabrá quién puede resolver los grandes problemas de la Ciudad de México y comenzará la verdadera posibilidad de ganar.

“El 1 de marzo comenzamos las campañas formales, son 90 días, muchísimo tiempo. La gente se empieza a definir y empieza a poner atención una vez que estemos ya cercanos a la fecha. Tres meses es muchísimo tiempo para conquistar los corazones de la gente”.

A pesar de que la más reciente encuesta de Enkoll revelara que sus otros dos contrincantes en la contienda le llevan entre 34 y 45 puntos de ventaja respectivamente, Salomón Chertorivsky afirmó ser la tercera opción en la contienda y dijo tener toda la experiencia para asumir la jefatura de Gobierno.

“Los pros es mi historia de vida, en donde he estado, fui secretario de Salud de México, fui secretario de Desarrollo Económico de esta ciudad y ahí están los resultados. Me tocó desarrollar el Seguro Popular, sí había medicamentos, me tocó estar al frente de la Economía de esta ciudad cuando si crecía y si se generaban empleados, cuando comenzamos la batalla por incrementar el salario mínimo que hoy es una realidad”.