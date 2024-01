No es necesaria seguridad para candidatos de Morena: Mario Delgado

El presidente de Morena, Mario Delgado, descartó que los candidatos a puestos de elección popular vayan a contar con seguridad.

“No lo necesitan”, afirmó.

“Hay un esquema de seguridad para nuestra candidata presidencial muy discreto, pero los candidatos a gobernador, por ejemplo, no tienen un operativo especial y no lo tendrán los demás candidatos, porque no es necesario”.

En conferencia de prensa, el morenista se quejó de la multa que le impuso el Tribunal Electoral por los espectaculares que se vieron en las calles de sus aspirantes presidenciales.

“No estamos de acuerdo con lo que está planteando el Tribunal, como no lo estuvimos desde que salió del INE, por una razón: nos quieren multar por no haber reportado espectaculares, cuando hubo un deslinde claro de todos los participantes en el proceso interno de Morena respecto de los espectaculares”.

En cuanto a la marcha por la democracia que se realizará el 18 de febrero, dijo que es de la derecha y que viola la ley porque “está disfrazada de sociedad civil”.

Mario Delgado ironizó en torno al tuit de Marko Cortes sobre los acuerdos de Coahuila y le hizo el siguiente exhorto: “fuerza Marko, sigue publicando tus acuerdos con el PRI”.