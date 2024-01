¿Gripe o Covid 19?; Estos son los síntomas que te ayudarán a diferenciarlo

Hace cuatro años que se dio el primer caso de Covid 19 en México y la vida de los mexicanos cambió por completo. Semanas antes de que apareciera este virus las personas podían distinguir con facilidad cuando iban a tener un resfriado común por un dolor de cabeza o un dolor de garganta.

Sin embargo, desde que llegó el coronavirus los humanos comenzaron a presentar dolor de cabeza, escurrimiento nasal, tos seca, dolor de garganta, los cuales son síntomas similares a los de un resfriado.

A pesar de la aplicación de vacunas para contratacar el coronavirus este sigue atacando a muchos ciudadanos, además que nos encontramos en las temporadas más frías de todo el año que es cuando las personas se enferman con mayor frecuencia, por lo que resulta difícil identificar si estás pasando por una gripe pasajera o estás infectado con el virus de covid 19.

Si no te has sentido bien en estos meses de bajas temperaturas y no sabes si puede ser covid o una gripe común, aquí te decimos cuáles son las diferencias y cómo puedes identificarlas.

Diferencias entre la gripe y el Covid

Estos dos virus respiratorios comparten síntomas similares como el dolor de cabeza, tos, dolor muscular, cansancio, dolor de garganta, congestión nasal, fiebre y dificultad para respirar.

Aunque suelen manifestarse de formas parecidas, la realidad es que hay síntomas que pueden ayudar a diferenciar si estás contagiado con el Covid 19 o estás pasando por un resfriado común.

Síntomas habituales de la gripe

Estos aparecen frecuentemente las 24 horas después de estar expuestos al contagio. Los cuales suelen ser.

Escalofríos

Fatiga

Fiebre

Dolor de cabeza

Pérdida de apetito

Náusea

Secreción nasal excesiva

Dolor de Garganta

Los médicos indican que las personas se recuperan de una gripe entre los 3 y 10 días. Si estás pasando por un resfriado pasajero los expertos recomiendan que estés bien hidratado (agua, caldos, tés de hierbas o incluso bebidas deportivas), que tengas una alimentación nutritiva, tomar mucho descanso y evitar alimentos irritantes.

Síntomas de la covid 19

Aunque ya se aplicaron vacunas para el 71% de la población mexicana, muchas personas siguen pasando por los síntomas de este virus. Sin embargo, este 2024 se actualizó la lista de padecimientos que presentan las personas infectadas. Las señales más comunes son.

Tos

Fatiga

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Fiebre

Voz ronca

Dolores musculares

Ahogo

Pérdida de olfato y de apetito

Taquicardia

Congestión

Secreción nasal

Estornudos

Diarrea

Los síntomas se presentarán durante 4 ó 5 días en la subida de la infección y otros 4 en los días de bajada. Para su tratamiento, hasta el momento sólo existe un medicamento antiviral aprobado, llamado “Remdesivir” y algunos otros que ayudan a disminuir la gravedad de la COVID-19.

Recuerda que si presentas alguno de estos síntomas, es recomendable que te hagas una prueba de PCR para determinar si estás infectado o no.