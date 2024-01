Crece el número de personas en pobreza, ricos duplican sus fortunas: Oxfam

“Los salarios de 800 millones de personas han perdido 1.5 billones de dólares en dos años, es decir ganas lo mismo, pero te alcanza para menos debido a la inflación”, esto como resultado de actos monopólicos, señala la directora de Oxfam México, Alexandra Haas, quien detalla la presencia e importancia de la organización en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, compartió que el Reporte Anual de Desigualdades publicado por Oxfam, que habla de la llamada “cuesta de enero”, resalta el aumento de precios y la presencia cada vez más constante de aquellos productos que además del aumento de precio, sustituyen el empaque por uno reducido.

Advirtió que esta es otra manera de inflación, práctica monopólica de algunas de las empresas más grandes del mundo, frente a la reducción del poder adquisitivo.

Detalló que “los “mil millonarios”, -con acumulados de más de mil millones de dólares-, vieron aumentar su riqueza desde el inicio de la pandemia con una fortuna adicional de 3.3 millones de millones de dólares, e incluso “en los próximos 10 años podríamos llegar a tener el primer trillonario, pero nos llevaría 230 años acabar con la pobreza en el mundo”.

Señaló que en los últimos 30 años las empresas farmacéuticas pasaron de ser 60 a solo 10 las que concentran y aumentan los precios a su antojo.

En tanto, recalcó “los gobiernos no reciben suficientes recursos de los impuestos de estos monopolios por lo que no pueden dar mejores servicios a la ciudadanía, independientemente de que los salarios no aumentan al mismo ritmo que la inflación o las fortunas de algunos”

En el contexto de Davos resaltó la importancia de presentar los resultados de los estudios de Oxfam, ya que los analistas “no ven el impacto agregado negativo en la economía global”.

Finalmente hizo un llamado a los gobiernos a ejercer su “poder de regulación de empresas para evitar monopolios e invertir en nuevos mercados y dar impulso a la democracia sindical” a fin de fortalecer los derechos de los consumidores y por ende sus derechos humanos.