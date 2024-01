Jorge Álvarez Máynez niega que vaya ser títere de Samuel García en la próxima contienda

En Así el Weso, Jorge Álvarez Máynez, precandidato único a la presidencia por Movimiento Ciudadano, negó que vaya a ser el títere del gobernador Samuel García durante la próxima contienda electoral, y se dijo muy contento por el nuevo reto que enfrenta, ya que será la primera vez en la historia que Movimiento Ciudadano tenga un candidato presidencial en la boleta electoral.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el emecista rechazó sentirse en desventaja por el anuncio hasta ahora de su precandidatura, y aseguró que en la próxima campaña habrá amplias posibilidades de que Movimiento Ciudadano gane la confianza y simpatía de millones de mexicanos que no quieren a ninguna de las otras dos opciones.

Ante las críticas que hizo Claudia Sheinbaum por su recién destape como precandidato presidencial de MC, Álvarez Máynez acusó a la morenista de querer empeorar al país, y a Xóchitl Gálvez de querer regresar al país al pasado, “a lo que ya fracaso y le fallo a México”.

“La contienda empezará el 1 de marzo, no tengo ingenuidad, he hablado de la campaña ilegal anticipada que hemos denunciado del PRI, PAN y Morena, sé que de alguna manera llevan una ventaja, considero que la trampa no es ventaja, y considero que las elecciones se deciden hasta que se disputan.

México tiene 90 días de campaña, tres debates, la capacidad de estar contrastando permanentemente en nuestras propuestas y proyectos de país; estoy optimista de que cuando la gente me conozca y me compare, vamos a avanzar”.

El precandidato único naranja dijo tener su propio perfil y una agenda que ha defendido y luchado por años. Álvarez Máynez afirmó sentirse orgulloso de pertenecer a Movimiento Ciudadano desde que se fundó el partido hace 10 años, y negó sentir vergüenza de haber estado en las filas del PRD.

Admitió tener una gran amistad con Samuel García, gobernador de NL, y dijo creer en las lealtades de la política en cuanto a las ideas y causas. Considera que a partir de que este último fue postulado como precandidato, una gran cantidad de mexicanos, especialmente la generación de jóvenes, se manifestó por un México nuevo y una alternativa distinta.