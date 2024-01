UNAM lleva la batuta en investigación espacial en México: José Franco

El proyecto Colmena de la UNAM inicia su primera prueba de fuego es el lanzamiento y tardará mes y medio en conocerse el resultado del grupo de 5 micro robots autónomos alimentados de energía solar, que se ensamblarán y harán un reconocimiento de la Luna, compartió el investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, José Franco en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Lleno de emoción, el doctor Franco detalló que esta misión es de prueba para minería espacial pero que dará pauta a otros proyectos, reconoció que Gustavo Medina Tanco, físico de origen argentino es quien encabeza esta labor desde su llegada a México cuando formó un grupo disciplinario y el proyecto ahora es lanzado en Cabo Cañaveral financiado por la NASA y empresas privadas.

Pues lamentablemente dijo desde 1977 se el gobierno desmanteló la comisión de investigación del espacio exterior y “posteriormente no ha habido esfuerzos gubernamentales para el desarrollo espacial”.

“La UNAM ha llevado la batuta con el proyecto universitario de investigación espacial con un satélite de exploración con micro meteoritos”.

Afirmó que el Instituto de ciencias nucleares ha desarrollado a lo largo de 10 años un proyecto que no solemne tiene la parte de investigación científica sino de preparación, con la colaboración de 250 estudiantes en el desarrollo que aunque pequeño con el tiempo se verán sus resultados que no obstante, “requiere de una acción de largo plazo y no podemos quedarnos en programas gubernamentales sexenales, que no permiten desarrollar algo como esto”.

Y concluyó afirmando que este es un proyecto de prueba para realizar posteriormente minería lunar o en algún otro satélite.