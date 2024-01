A Ernestina Godoy le urgía la ratificación antes de darse a conocer plagio de tesis: PRD

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, aseguró que la oposición se mantendrá fuerte y votará en contra de la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que el congreso de la capital decidirá el próximo 8 de enero.

A través de un comunicado, el ex senador, consideró que durante el periodo de Godoy Ramos al frente de la Fiscalía, no ha podido garantizar justicia y terminar con la impunidad, e incluso a ella le urgía adelantar su elección antes que se diera a conocer el reportaje sobre plagio de su tesis universitaria del 2004, cuando se graduó como abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México: ante esto, no debe aceptarse que se mantenga en el cargo.

Recordó que de acuerdo con informes del escritor Guillermo Sheridan, la tesis de Godoy, titulada “La participación ciudadana en la Ciudad de México en el marco de la alternancia y la transición política”, cuenta con párrafos completos plagiados de otros textos, principalmente del politólogo Mauricio Merino, de su folleto publicado en 1995 para el IFE, “La participación ciudadana en democracia”.

Para Zambrano Grijalba quedó demostrado que Ernestina Godoy, no tiene la capacidad de asegurar justicia, ni tampoco de terminar con la impunidad, y mucho menos de proteger a las víctimas de algún delito, ya que ella misma los comete, al igual que Morena y sus aliados.

El pasado 13 de diciembre impidieron que la sesión continuará por no contar con los votos suficientes para asegurar la ratificación por 4 años más de Ernestina Godoy.