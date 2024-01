Habrá extraordinario el lunes para discutir ratificación de Ernestina Godoy

Será el próximo lunes cuando el Congreso de la Ciudad de México, discuta el dictamen en sentido positivo para la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en su caso toma de protesta.

Sin la presencia de los diputados de Acción Nacional se dieron 12 votos a favor, tres en contra y una abstención y así los legisladores acordaron el periodo extraordinario para el 8 de enero a las 9 de la mañana, un día antes que concluya la gestión de Godoy Ramos al frente de la Fiscalía.

La diputada Tania Larios del Partido Revolucionario Institucional aseguró que la oposición se encuentra lista para ir en contra del proyecto y condenó actos que dijo, han sido violentos y autoritarios por parte de la presidencia de la Mesa Directiva por lo que enfatizó, no tendrá miedo y se mantendrá en firme contra el dictamen de ratificación.

“La oposición está fuerte, está lista y no tiene miedo y al grupo parlamentario del PRI no lo van a doblar y no le van a imponer nada con sus amenazas y embates autoritarios, vamos a mantenernos firmes la oposición en estos días y vamos a estar aquí listos y listas el 8 de enero para votar en contra de la ratificación”.

Gerardo Villanueva de Morena negó violencia alguna y sólo uso de herramientas parlamentarias.

“No se vale que se hagan pronunciamientos, descalificando incluso el trabajo de la coordinación parlamentaria y ni siquiera se les de el derecho a replicar y a responder el porqué de su actuación, incluso en el caso de mi persona en el propio acuerdo se señala que, si no hay una convocatoria a las nueve de la mañana, la primera vicepresidencia tenía que realizar esa convocatoria, no hay violencia sólo hay utilización de herramientas parlamentarias”.

Xóchitl Bravo pidió respeto para diputadas y diputados, evitando calificativos como secuaz, como la priísta llamó a los aliados de Morena, además pidió combatir al Cártel Inmobiliario y advirtió habrá ratificación.

“Que están protegiendo a delincuentes del cuello blanco que se llaman Cartel Inmobiliario y qué creen, que vamos a ratificar a la fiscal, lo vamos a hacer porque es una mujer íntegra, es una mujer completa, es una mujer que da resultados y la justicia no se negocia, la justicia se aplica y que les quede bien claro, esos tiempos en los que pensaban que los diputados y servidores públicos nadie los podía tocar y tenían el derecho de hacer y deshacer con la procuración de justicia, hoy con Ernestina Godoy se acabó”.

Jorge Gaviño, de Izquierda Liberal cuestionó la ausencia del Partido Acción Nacional y se pronunció por poner en receso a la militancia.

El acuerdo alcanzado por la mayoría de los congresistas incluyó nueve puntos, entre ellos entregas de medallas al mérito, reformas en materia de medio ambiente y protección ecológica, así como la terna de candidatas y candidatos para la elección de alcalde o alcaldesa que se encargarán de concluir el periodo en las alcaldías de Iztapalapa y Benito Juárez.