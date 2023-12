Cuauhtémoc Blanco amenaza a su ex cuñada: “deja de chingar”

Tras los problemas legales que enfrenta su hermano Ulises Bravo, dirigente estatal del partido Morena por el delito de violencia cometido en agravio de su ex esposa Liu León, el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, salió a defenderlo y amenazó a su ex cuñada en una llamada telefónica.

Las acusaciones que ha hecho la víctima en medios de comunicación sacaron de sus casillas a ex futbolista profesional y en una conversación que se filtró este fin de semana le advierte que si continúa “se va a ir todo a la mierda, y este wey se va a quedar sin trabajo”.

En semanas recientes Liu León hizo públicas las amenazas, vejaciones, golpes y violencia de la que ha sido objeto por parte de Ulises Bravo.

Este asunto desestabilizó el proceso interno de Morena, e incluso puso en riesgo no sólo las aspiraciones políticas de Ulises Bravo, sino su misma posición como dirigente de dicho partido y su libertad.

En esta conversación, el mandatario le advierte a su ex cuñada de deje de molestar porque afectará a su hermano, ya que si continúa con el proceso legal por la falta de pensión no podrá competir por un cargo de elección y sería destituido como dirigente.

-”Si, si le afecta. Claro que si le afecta. Porque si tú lo sabes, en la ley, si tú denuncias, si no hay una pensión, no puede ser elegible y le quitan también el cargo de presidente de Morena”.

- ¿Pero no se supone que es hasta que un juez dictamine, que se lleva el proceso?

-No, no. Lo van a seguir chingando y no va a llegar, deja de chingar. Te lo pido deja de chingar porque si no se va a ir todo a la mierda y te vas a quedar sin nada y este wey se va a quedar sin trabajo”.