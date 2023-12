Priistas “de peso” los que se unen a la 4T: Mario Delgado

El presidente de Morena, Mario Delgado, dio a la bienvenida a los ex priistas que este miércoles de sumaron a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum.

“La verdad, sorprendente para bien de que son políticos de trayectoria, de peso”.

Aseguró que “evidentemente” hay coincidencia con el proyecto de la cuarta transformación.

“Y lo que más me gusto de su mensaje, en que dijeron, no vamos por cargos. Y eso, me permite darles la bienvenida a que sumen a este proyecto de transformación”.

Mario Delgado los llamo valientes “porque se necesita valor, también se necesita hacer un acto de congruencia con lo que uno cree, con lo que uno piensa y con lo que uno hace”.

Aseguró que se separan de un partido, el PRI, que extravió el rumbo y se separó de lo que originalmente era.

En conferencia de prensa, Mario Delgado informó que esta semana se van a dar a conocer a los primeros candidatos de Morena que van al Senado.

“Mañana vamos a dar a conocer el primer bloque y el segundo bloque se daría a conocer en la primera semana de enero”.

En el caso de la Cámara de Diputados, el primer bloque que se va a dar a conocer el 27 de diciembre y corresponderá a los estados de Baja California, Campeche, Chiapas Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tabasco.

Los demás estados se van a dar a conocer los días 4, 15 y 31 de enero.