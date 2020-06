Amenaza la sexta extinción masiva a más de 500 animales

Las amenazas contra nuestro planeta siguen y es necesario que la humanidad tome conciencia sobre esta advertencia que algunos expertos de la UNAM han dado. Pues de acuerdo con su investigación el mundo se encuentra ante la sexta extinción masiva con la posible pérdida de más de 515 clases de animales, de los cuales cuentan con menos de mil miembros dentro su población.

Este artículo fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de Estados Unidos. El investigador del Instituto de Ecología (IE) de la UNAM, Gerardo Ceballos González de la mano de otros colegas revisaron las especies amenazadas de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, y confirmaron la grave pérdida de poblaciones de fauna en el planeta.

El mundo se encuentra ante la sexta extinción masiva con la posible pérdida de más de 515 clases de animales / Getty Images

También te puede interesar: Nace el primer bebé koala en Australia tras los incendios forestales

“La cifra de 515 especies es muy conservadora, pues de muchos animales no hay datos. Son grupos que están al borde del abismo y en muy poco tiempo pueden extinguirse. Son muchísimas si recordamos que en los últimos 500 años se han extinguido 600 especies y hoy tenemos 515 en riesgo”, señaló.

Si desaparecen, las tasas de extinción de los últimos 150 años se irían al doble. “Las especies que se extinguieron en los últimos 100 años debieron haberlo hecho en 10 mil años”.

“Las especies que se extinguieron en los últimos 100 años debieron haberlo hecho en 10 mil años”, afirmaron los expertos / Getty Images

En la investigación los expertos evaluaron especies que tienen que tienen 5,000 individuos y confirmaron que corresponden a las mismas áreas de las de 1,000 individuos. “Significa que tenemos colapsos de biodiversidad regionales, áreas geográficas totalmente afectadas”.

Las especies que están en alto peligro de extinción las denominaron con el nombre de “zoombies” es decir, fauna muerta viviente. “Son tan pocos los especímenes, que han perdido el papel que jugaban para mantener la estructura y función de los ecosistemas”, resaltó Gerardo Ceballos González.

También te puede interesar: La Antártida se cubre de "nieve verde" por cambio climático

El experto de la UNAM dijo que la solución inmediata es detener de tajo el tráfico ilegal de especies / Getty Images

La consecuencia de esta triste situación es la destrucción del hábitat y el tráfico ilegal de especies.

Ceballos recordó que las poblaciones naturales silvestres se mantienen estables y reguladas por los depredadores, parásitos y enfermedades. “Pero con la destrucción de hábitats y el comercio ilegal de especies rompemos el equilibrio y, por lo tanto, tenemos problemas como la pandemia que estamos enfrentando”.

También te puede interesar: El cambio climático nos está dejando sin playas

Las poblaciones naturales silvestres se mantienen estables y reguladas por los depredadores, parásitos y enfermedades / Getty Images

Para el experto de la UNAM, la solución inmediata es detener de tajo el tráfico ilegal de especies. “No podemos seguir permitiendo esta situación, que ocurre especialmente en los países de Asia como China y Vietnam”.

También te puede interesar: La Tierra se acerca al “punto de no retorno” a causa del cambio climático

“En México y en todo el mundo debemos entender que lo que no hagamos los ciudadanos no lo hará el gobierno. Es necesario un movimiento ciudadano liderado por la ciencia, por los datos que nos indican qué se tiene que hacer y cuáles son los derroteros correctos”, concluye el científico de la UNAM la investigación.