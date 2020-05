Yalitza Aparicio sigue rompiendo fronteras y paradigmas, eso le enseñó Roma y continúa trabajado en defensa de los derechos humanos para generar conciencia social y cambio, de eso escribe en su artículo que pertenece a The Big Ideas, una sección especial de la serie de filosofía de The New York Times.

En el 2019, Yalitza se convirtió en embajadora de buena voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas y desde su actuación en la cinta Roma, su papel ha sido fundamental e impulsora de los Derechos Humanos de los Trabajadores del Hogar, una de las razones por las que el congreso mexicano otorgó derechos laborales.

La actriz mexicana Yalitza Aparicio recibe flores y regalos después del Foro de Equidad de Género, organizado por Tec de Monterrey / GETTYIMAGES

“Nunca pensé que una película sola podría generar conciencia social y cambio. Pero cuando el director Alfonso Cuarón lanzó su película "Roma" en 2018, conmigo en el papel principal, eso fue exactamente lo que sucedió”, así comienza su artículo y reflexiona sobre el impacto en la sociedad en México.

Las personas comenzaron a hablar de racismo, discriminación hacia las comunidades indígenas y especialmente los derechos de las trabajadoras domésticas, un grupo que históricamente ha sido privado de sus derechos en la sociedad mexicana. Incluso en su twitter resalta: "Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello”.

Yalitza escribe para The Big Ideas, una sección especial de la serie de filosofía de The New York Times. / GETTYIMAGES

Yalitza es profesora de carrera, antes de ser actriz en la cinta de Alfonso Cuaron, ejerció su labor docente y en plática durante el Festival Los Cabos habló de su época como normalista. Yalitza es una mujer indígena que se siente orgullosa, pero busca que en el discurso y en la realidad no se encasille su rostro, su origen y sus ideas.

En este artículo publicado en uno de los periódicos más importantes internacionalmente, Yalitza escribe de su participación en Roma y reconoció cómo desde el arte se puede hablar de los problemas sociales: “El arte pone al descubierto nuestra realidad brutal, una realidad que es compleja, diversa y a menudo injusta, pero también nos presenta la increíble oportunidad de dar voz a lo inaudito y visibilidad a lo invisible”.

"Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para el @nytimes, espero que les guste. ¿Cómo va su sábado?" https://t.co/J7JoNdDrCA — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) May 24, 2020

En su texto escribe sobre los comentarios que recibió al ser nominada por la cinta Roma y como cuestionaban, no desde su desempeño, sino de actitudes racistas, cuestionando su origen social, mientras que otra parte, desarrolló conversatorios de lo que Yalitza representaba, esa lo que le ocurría a una mayor parte de la sociedad, por lo que explica que el papel fundamental del arte es sacar al orden público desde la cultural y política los temas de diversidad en la sociedad.

Este sábado 23 de mayo compartió su texto publicado en el New York Times para invitar a la gente a leer su experiencia con el arte mientras es embajadora por la UNESCO. Yalitza Aparicio es sin duda, una de las mujeres que en esta nueva época ha dejado marca en el país y la defensa de los derechos humanos.