El amor digital

Claudio Flores Thomas, vicepresidente y socio de LEXIA Insights Solutions.

Algunos highlights interesantes del estudio:

Estamos en un escenario en el que la soltería no es algo que implique soledad y tener una relación no implica exclusividad. La mitad de los encuestados se encuentran actualmente en una relación seria, pero eso no significa que el resto está Forever alone ya que sólo el 25% menciona encontrarse soltero (es decir, sin ningún lazo romántico o afectivo) mientras que 1 de cada 5 aproximadamente la pasa bien con amigos con derechos o en relaciones abiertas o poliamorosas.

La forma más efectiva para encontrar a tu media naranja sigue siendo analógica. El medio más común para conocer a su pareja continúa siendo la escuela o el trabajo, en segundo lugar, la gente menciona haber sido presentados por amigos en común.

Del follow al amor solo hay un paso. Las redes sociales, sin embargo, ya son el tercer medio por el que la gente conoce a su pareja, por encima de las apps de ligue y los encuentros casuales en bares o antros.

Al preguntar acerca de su conocimiento en apps de ligue, particularmente los Millennials (entre 26 y 35 años) son quienes destacan por tener mayor conocimiento de este tipo de apps.

Tinder es la app más popular entre los participantes de forma general.

Grindr, debido a su concepto, es más conocido entre los hombres (32% vs 10% del conocimiento de las mujeres).

Son las mujeres quienes en mayor medida mencionan no conocer ninguna app de ligue (21% de ellas para ser precisos vs un 12% de los hombres que dicen no conocer ninguna app). ¿De dónde salen todos los perfiles con los que uno hace match?

Somos románticos a pesar de todo. Aún conociendo las experiencias de otras personas y con fracasos propios, un 7% de nuestros encuestados usan las apps de ligue driveados por la ilusión de encontrar al amor de su vida.

Cada vez es más difícil hacer amigos. Algo súper interesante es que las personas de más de 46 años (Generación X, mayormente) usan o usarían estas apps para conocer gente en plan de amigos, principalmente las mujeres, ¿Ven? También se pueden encontrar amistades bonitas.

Boy will be boys. Los hombres por su parte recurren a estas apps para buscarse a un one night stand en los momentos de “calentura”.

Las mujeres no nos sentimos totalmente cómodas con confesar algunas prácticas sexuales. El sexting es una práctica común, 7 de cada 10 encuestados declaran haberlo hecho, sin embargo, las mujeres no se sienten taan orgullosas, mientras que los hombres hasta lo ven como un deporte, les encanta.

Nos atrevemos a más cosas cuando no somos monógamos. Aquellas personas que “sí pero no”, o sea, no tienen una relación seria, pero sí tienen amigos con derechos, relaciones abiertas o poliamorosas han recibido en mayor medida “el pack” de alguien más.

Los millenials no le mandan el pack a cualquiera. Son los millennials (19 a 35 años) quienes más acostumbran a mandar fotos sexys, pero estas son consideradas un privilegio, no es algo que le envíen “a cualquiera”.

Entrevistamos a 522 personas para conocer su opinión sobre el amor en tiempos de Redes sociales y apps de ligue

Perfil de los entrevistados

Mujeres 77%

Hombres 22%

Otros 1% (personas que prefirieron no contestar o que no se identifican ni como hombre ni como mujer)

Edad:

Millennials (19-35 años) – 61%

Gen X (36 años o más) – 39%

Preferencia sexual:

Heterosexual – 85%

Homosexual – 8%

Bisexual – 6%

Heteroflexible – 1%

Región:

Chilangos – 69%

Foráneos – 31%

¿Cuál es tu situación sentimental?

En una relación seria -54%

Forever Alone – 27%

Tengo fuck buddies (amigos con derechos) – 11%

Relación abierta -7%

Relación poliamorosa, uno para todos y todos para uno – 1%

Para aquellos que declaran tener una relación, aunque no sea seria:

¿Cómo conociste a tu pareja, fuck buddy, peor es nada, etc?

En el trabajo / escuela – 51%

Por amigos en común – 25%

Por alguna red social (FB, Twitter, Instagram, etc) – 14%

Por alguna app de ligue – 10%

En algún bar/antro – 7%

¿Qué haces para conocer prospectos para ligar?

Le digo a mis amigos/as que me presenten a alguien – 20%

Salgo a bares / antros – 18%

Bajo apps de ligue y todo lo que pueda bajar y me ayude – 17%

Le escribo en Instagram/FB a la persona que me gusta en ese momento y veo que sale – 15%

Nada, yo no ligo, me ligan – 10%

Voy a leer/escuchar música al mismo lugar, todos los días para enamorar a mi crush (o que alguien me vea y piense “¡qué interesante es!”) – 3%

Me hago una limpia y un amarre de paso – 2%

Pensando en tu relación o si tuvieras una… ¿Se vale estar en una app si andas con alguien formalmente?

Noo, esas son jaladas – 87%

Un poquito, nada más para ver el catálogo – 10%

Obvio, like que no ve, corazón que no siente – 3%

Si alguna vez has usado, usas o planeas usar alguna app de ligue, y si no… ponte creativo ¿para qué crearías tu perfil?

Para conocer gente/ hacer amigos – 43%

Para ligar, daah – 18%

Para darme un taco de ojo – 11%

Para cuando ando horny/caliente – 10%

Buscar al amor de mi vida – 7%

Para ver si encuentro el perfil de mi pareja – 7%

Para buscar un sugar daddy/mommy – 4%

Entras a una app de ligue y te encuentras el perfil de tu pareja ¿Qué haces?

Le armo un desmadre sin preguntar – 33%

Le doy like – 29%

No le digo nada, yo también tengo el mío – 22%

Vamos a Terapia – 7%

Le pido consejos, ¿cómo subo la foto? – 5%

Hago Screenshot y lo quemo en redes – 2%

Es perfil compartido, estamos buscando un tercero – 2%

Encuentras el perfil del novio/a de tu mejor amigo/a, ¿Qué haces?

Le hago screenshot y obvio le digo a mi amigo/a – 83%

Le doy like, siempre le he traído ganas – 12%

Lo chantajeo – 5%

Cambiando de tema (un poquito), ¿alguna vez te has sexteado (mandado mensajes cachondos) con alguien más?

Mmmm sí, pero no estoy orgullosa(o) – 46%

No, que miedo ¿y si le hacen screenshot? – 28%

Sí, muuy seguido, es mi deporte favorito – 26%

Y ya que estamos en esto, ¿te han mandado el pack/fotos íntimas?

Ufff, síiii varias veces– 47%

No, nunca– 32%

Una vez, pero no me encantó – 21%

Ahora sí, confiesa… ¿tú has mandado tu pack/foto íntima?

Soloo algunos que se lo han ganado – 48%

Noo, nunca que pena – 46%

Sí clarooo, soy fan – 6%