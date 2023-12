Hoy no circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan el 8 de diciembre 2023?

Llegó el viernes y para que tus planes de fin de semana no se arruinen, consulta si tu automóvil es apto para circular este 8 de diciembre y evita infracciones.

El programa Hoy No Circula, establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), aplica para todos aquellos vehículos que no cuentan con holograma "cero" y "doble cero".

Automóviles que no pueden circular este viernes

De acuerdo a la CAMe, estos son los carros que tienen que descansar y tiene prohibida la circulación:

Vehículos con engomado color azul.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 9 y 0.

Mientras que los vehículos que sí pueden transitar sin ninguna restricción en el Valle de México, son los siguientes:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas

El horario del Hoy no circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche. Si llegarás a faltar a este programa ambiental, la multa que deberías pagar va de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Clima 8 de diciembre en CDMX

También te recomendamos salir bien abrigado, ya que Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una Alerta Amarilla para la Ciudad de México por pronóstico de temperaturas bajas, con una mínima de 6 grados y una máxima de 22 °C. Asimismo se pronostica un incremento de nubosidad.

