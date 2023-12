Envía AMLO nueva terna para la SCJN

Listo el "Plan B" del presidente Andrés Manuel López Obrador para la que será la próxima integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la mañanera de este viernes dio a conocer que tras no lograr la mayoría calificada su primer propuesta, ya envió al Senado de la República la nueva lista en la que se repiten los nombres que ganaron más votos en el primer intento,

"Va Eréndira Cruz Villegas Fuentes que actualmente es jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaria de Cultura y cumple con los requisitos, es una abogada íntegra, justa y vuelve Lenia Batres Guadarrama y Bertha María alcalde Luján, las tres a ver qué resuelven en el senado, espero que pues ahora si se obtenga las dos terceras partes, la mayoría calificada para que se tenga una nueva ministra es muy importante que de una u otra forma ya se va a resolver y de 11 ministros, cinco mujeres".

El Primer Mandatario negó la necesidad de exhortar a los legisladores acudir a la sesión en que se defina a quien ocupará el lugar que dejó Arturo Zaldivar.

"No, no, es un asunto del Senado yo no me meto a hacer gestiones ahí, yo no tengo esa costumbre, yo envié una terna y no le hablo a nadie porque si no caemos en lo de antes ¿cómo era antes? Se enviaba una terna y ahí va pero quiero que quede estar persona y todo era pura simulación puro atole con el dedo".

El Jefe del Ejecutivo Federal confió en el trabajo de los senadores y reiteró que habrá por primera vez, más mujeres en la Suprema Corte de Justicia.