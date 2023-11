Prepara AMLO nueva terna para SCJN... Ernestina Godoy no estará en Plan B

Será este mismo jueves cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, envíe una nueva terna al Senado de la República, con sus próximas propuestas para quienes puedan ocupar el lugar que dejó Arturo Zaldívar el pasado 7 de noviembre.

Después que la primer propuesta no contó con la mayoría calificada de los legisladores, el Primer Mandatario señaló que ya prepara el "Plan B" que señaló, podría repetir en una o dos candidatas de su primer proyecto.

"Así es el procedimiento, se envía la terna y se necesita tener la mayoría calificada para elegir en este caso a la ministra que va a la Suprema Corte de Justicia... creo que le faltaron a la que obtuvo más votos, cinco o seis, fueron 68 y eran 75 entonces el procedimiento si hay este rechazo o no se logra creo que no es la palabra correcta el rechazo, si no se logra mayoría calificada hay que volver a enviar... creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna".

López Obrador descartó que en esta ocasión pueda proponer a la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ello tras revelar que sí la consideró para la Consejería Jurídica antes de a su "hermano" Julio Scherer García.

"No, para que no haya especulación, Ernestina Godoy es una abogada extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta, lo mejor de lo mejor y está padeciendo el que la ratifiquen en la Asamblea de la Ciudad de México porque a ella le tocó iniciar el caso de unos políticos corruptos de un partido que entregaban permisos de uso de suelo para hacer torres de departamentos en la delegación Benito Juárez y otras partes y recibían como moches departamentos... se le conoce como Cártel Inmobiliario".

El Jefe del Ejecutivo Federal incluso dijo que podría invitar a Ernestina Godoy a trabajar en su gobierno, en caso de no lograr la mayoría necesaria en la Asamblea Legislativa.

Por último López Obrador enfatizó que serán mujeres sus propuestas tras la votación en la Cámara Alta por Bertha Alcalde que contó con 68 votos a favor seguida de Lenia Batres y María Estela Ríos.