La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), creó SISPER (Sistema de Información Sobre Peligros y Riesgos), una plataforma que puede ayudar a revelar el grado de exposición al que podemos estar expuestos ante algún desastre natural.

El Instituto de Geofísica (IGEF) de la UNAM se encargó de desarrollar esta herramienta que con ayuda de mapas de riesgo y vulnerabilidad puede ayudar a saber el peligro de origen natural al que está expuesta la zona en la cual se localiza tu casa, escuela, trabajo o cualquier otra ubicación.

SISPER alerta sobre fenómenos extremos como sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, inundaciones, subsidencia e incendios forestales. Es así que el principal objetivo de la plataforma es planificar, prevenir y reducir posibles daños ante fenómenos que no podamos controlar.

Cómo funciona SISPER

La plataforma creada por la UNAM permite el acceso a mapas digitales que muestran el nivel de peligro y exposición en las que se localizan escuelas, hospitales, mercados, gasolineras y áreas de viviendas. De esta manera, uno puede conocer si está en una zona no segura y decidir si se reubica o incluso si no compra o no construye en determinada localización.

"(SISPER) permite a los usuarios saber si donde habitan podría inundarse. En caso de sismo, muestra si su colonia se vería más afectada que otras o si es susceptible a deslizamientos de tierra. El SISPER está configurado para alertar a distintos niveles”, señaló David Alberto Novelo Casanova, investigador del Departamento de Sismología de la UNAM.

El desarrollo de sisper.unam.mx/ se logró con el trabajo y conocimiento de expertos vulcanólogos, sismólogos, geólogos, ingenieros y especialistas en Ciencias de la Tierra.

Actualmente, la plataforma cuenta con datos de la Ciudad de México, la comunidad de Motozintla en Chiapas, y algunas zonas de Morelos y Puebla. Sin embargo, su base se ampliará, incluso para incorporar fenómenos naturales como huracanes y sequías.