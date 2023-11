No hubo lesionados ni fallecidos por el incendio en Tepito: Martí Batres

Negó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que haya personas muertas o lesionadas por el incendio de más de diez horas que ocurrió en la Plaza Oasis ubicada en Tepito, dando un saldo blanco.

En conferencia comentó que continúa la remoción de escombros y que fue a las 2:30 de la mañana cuando el incendio que inició en una bodega, fue apagado por completo.

“Afortunadamente no hubo fallecidos, no hubo lesionados, no hubo heridos, esto es lo fundamental porque finalmente lo que más importa es la integridad de la gente. El incendio sí causó daños materiales, ya se cuantificarán, pero no hubo pérdidas de vidas ni lesionados. Hubo cinco bomberos que fueron atendidos por la constante inhalación del humo que se desprendía del incendio, pero también la información que tenemos es que se encuentran en buen estado”.

Y es que, de acuerdo con el reporte del Heroico Cuerpo de Bomberos local, los elementos sufrieron sólo intoxicación por el humo. El mandatario capitalino detalló que para combatir el incendio se ocuparon 150 pipas de la capital y algunas del Estado de México, así como un tanque cisterna de la Secretaría de Marina, así mismo dijo que la afectación fue de seis mil metros cuadrados.

“El incendio se extinguió completamente a las 2:30 de la mañana aproximadamente, participaron 120 bomberos, 50 elementos de protección civil que estuvieron ahí, también tuvimos un operativo por la noche con más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estuvieron resguardando el conjunto de otros locales, establecimientos y este lugar mismo. La Fiscalía una vez ya sofocado el incendio, entra para hacer el peritaje correspondiente y determinar las causas del siniestro, al respecto no especularemos”.

Mencionó que será hasta el final de las investigaciones cuando se conozcan los daños reales, aunque adelantó que 20 establecimientos sí tuvieron deterioros directos, mientras se salvaron 200 aledaños. No hubo propagación a la planta baja y primer nivel y por este hecho no afectará dijo, las clases de las escuelas cercanas.

“El punto más fuerte estuvo en el tercer nivel que es donde se tardó más en extinguir el incendio porque se encontraban grandes pacas con material inflamable, especialmente calzado deportivo, sandalias, material plástico que generaba una gran cantidad de fuego, luego ahí se cayó un techo que apachurraban estas pacas, entonces mover el techo que estaban sobre las mismas era una operación delicada y se tendía a reavivar el fuego cuando se estaba en este tercer nivel”.

No descartó que se brinden apoyos a los propietarios de los lugares o comerciantes, sin embargo, comentó que se esperará las respuestas de seguros mientras la Subsecretaría de Vía Pública y Programas de Alcaldías de la Secretaría de Gobierno local determinan las necesidades.