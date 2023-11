Concluye censo de damnificados en Acapulco, iniciará reconstrucción: AMLO

El censo de damnificados por el huracán Otis en Guerrero, que realizaban servidores de la nación, ya concluyó, fue lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador al insistir que se tienen los recursos necesarios para atender las afectaciones.

Desde Culiacán, Sinaloa el Primer Mandatario aseguró que está garantizado el abasto de agua y alimentos por lo que dijo, ahora inicia la labor de reconstrucción de viviendas y comercios dañados.

"Voy a Acapulco para supervisar los trabajos que estamos llevando a cabo de reconstrucción de Acapulco ya terminamos el censo que se hizo casa por casa, de damnificados y ya estamos entregando enseres domésticos, desde luego alimentos, nunca han faltado, alimentos, agua, despensas y ahora viene la construcción de las casas, son más de 250 mil viviendas, tenemos el presupuesto para apoyar a todos los afectados".

Detalló que por el momento se han dado 35 mil enseres domésticos, aunque el objetivo son 250 mil. Al asegurar que no se prestará a que nadie lo ningunee, defendió el trabajo de su administración y este martes presentó una imagen de él en la región afectada insistieron que ha viajado en muchas ocasiones para verificar los daños y los avances.

"Salió una foto y han salido muchas en donde estoy con la gente, nada más que sí, es que no las ven, no las ven... no puedo exponerme, no es Andrés Manuel, si se tratara de Andrés Manuel respondería yo como cuando estábamos en la escuela, como cuando estaba yo estudiando en Tepetitán, que había algo y decíamos a la salida nos vemos, pero no, soy el presidente de México tengo que cuidar la investidura presidencial, y no puedo permitir que nadie me ningunee, o sea prestarme, caer en una provocación que eso es lo que quieren".

Negó que en Acapulco haya más de 300 muertos por el paso del huracán y pidió a los medios de información que publicaron dichos datos, por parte de funerarias, que lo prueben, así mismo señaló que no avisa los lugares específicos a visitar para que no acudan ni seguidores ni provocadores. Nuevamente el Jefe del Ejecutivo Federal aprovechó y recordó que no se han devuelto los 15 mil millones de pesos que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, anunció de los 13 fideicomisos que se avaló eliminar.

Explicó que este miércoles realizará una nueva visita a Acapulco para supervisar las labores de reconstrucción antes de viajar a San Francisco, California para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).