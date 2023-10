Senado recibe proyecto para quitarle fideicomisos al PJF

El Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta con el proyecto de decreto que extingue 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial.

Los senadores de oposición se pronunciaron por la realización de un parlamento abierto.

El bloque opositor demandó que el proyecto no sólo cuente con la opinión, sino que también sea dictaminado por la Comisión de Justicia, que preside la morenista y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

La minuta en principio se turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segundo.

La senadora panista Kenia López, propuso que esta minuta se analice en parlamento abierto.

Claudia Anaya, senadora del PRI, apoyó a la vicecoordinadora de Acción Nacional y pidió a Olga Sánchez Cordero hacer la solicitud correspondiente para que la Comisión de Justicia participe también en la discusión y dictaminación.

El coordinador del PAN, Julen Rementeria, aseveró que lo aprobado por la Cámara de Diputados deja en claro que los legisladores de Morena sólo obedecen lo que se dicta desde la Presidencia de la República, y anticipó que se presentará una acción de inconstitucionalidad.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, también insistió en un parlamento abierto que evite una acción de inconstitucionalidad en contra de la legislación aprobada.

“Lo mejor sería que a través del debate y a través de un ejercicio parlamentario, como es nuestra obligación, pudiéramos encontrar las mejores vías de solución. Lo hemos reiterado en muchas ocasiones no podemos ser solamente una ventanilla, una oficialía de partes. A mí me parece que un poder no puede estar extinguiendo fideicomisos de otro poder sin que haya una clara afectación a la Constitución”.