“Somos pacifistas” AMLO rechaza condenar los ataques de Hamás

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este martes condenar directamente los ataques del grupo islamista Hamás desde la Franja de Gaza, pese a que Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, acusara que la respuesta que dio AMLO de que su gobierno prefiere no tomar partido en el conflicto entre Israel y Hamás es “respaldar y apoyar al terrorismo”.

AMLO aseguró que respeta esta opinión, pero manifestó que su administración no quiere la guerra y se debe de procurar construir la paz porque “nosotros somos pacifistas”.

Mantenemos el impulso a la salud pública, universal y gratuita. Conferencia matutina https://t.co/SChD5gnnKC — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 10, 2023

“La embajadora en México expresa que no está conforme con nuestra postura, tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres, nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas “.

AMLO expuso que no desea que pierda la vida ningún ser humano, de ninguna nacionalidad, sean israelíes o palestinos “queremos que se garantice el principal de los derechos humanos y somos pacifistas, entonces respetamos mucho su comunicado, su postura, pero ojalá nos comprenda “, señaló durante su conferencia matutina.

Sobre la situación de los connacionales en Israel, indicó que hay mil mexicanos que están buscando regresar al país y que su gobierno está pendiente de los dos ciudadanos que siguen desaparecidos.

Por su parte la canciller Alicia Bárcena, insistió en la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que evita condenar los actos terroristas del grupo Hamás e hizo un llamado a ambas partes a cesar el conflicto, incluidas las respuestas de Israel a los ataques.

“Seamos claros. México aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles sin matices. Instamos a terminar con ataques indiscriminados y la violencia contra civiles por parte de Hamás y por parte del ejército de Israel en Gaza “, escribió la funcionaria en sus redes sociales