La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, calificó como un “gran error” del presidente Andrés Manuel López Obrador, no fijar una posición de condena por el ataque de Hamás a Israel.

Dijo que no se puede ser neutral cuando tres mexicanos fueron tomados como rehenes por este grupo extremista.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, aseveró que son inadmisibles los ataques terroristas contra la población civil israelí y que han puesto en riesgo a mexicanos que se encuentran en territorio hebreo.

“Es un gran error del presidente de la República no pronunciarse en contra. Miren que el señor López Obrador desde Palacio Nacional no haya fijado una posición clara en contra de los actos terroristas es terrible, porque no se puede ser imparcial cuando la vida de mexicanos está en riesgo”, aseveró.

Reiteró que el gobierno mexicano debe ser contundente en estos momentos, donde se hace tan necesaria la paz.