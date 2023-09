Aunque el pueblo me lo pida, no buscaré la reelección; AMLO

En medio de aplausos, porras y gritos tales como "seis años más" y "es un honor estar con Obrador" el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, encabezó este domingo la inauguración de obras en avenida Colosio y distribuidor aeropuerto en el municipio de Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo.

Acompañado de funcionarios estatales, federales y municipales, el jefe de Ejecutivo Federal aseguró que aun cuando el pueblo se lo pidiera no buscaría reelegirse porque su vocación es maderista "sufragio efectivo no reelección, aclaró.

"Pero no eso no porque soy maderista, sufragio efectivo no reelección, pero no hay nada que temer ya este pueblo se echó andar, el pueblo es mucha pieza o no es así ya cambió la mentalidad del pueblo ¿ustedes creen que van a regresar los corruptos?...noooooo... estoy apunto de hacer una señal de Campeche toma tu Champotón", manifestó López Obrador.

Ya entrado en gastos y envuelto en el entusiasmo de la gente que acudió a esta inauguración, el presidente de México en una foto idéntica a la de su Quinto Informe de gobierno presumío y dijo estar contento porque a pesar de la pandemia por COVID-19 su gobierno ha logrado sacar a millones de la pobreza.

"Y ya que estoy de presumido le digo que todo muy contento porque en el tiempo que llevamos a pesar de la pandemia se redujo la pobreza y la desigualdad en nuestro país", aseguró el primer mandatario de México.

En ese sentido destacó el monto de las remesas que envían nuestros connacionales desde Estados Unidos a sus familias a las que abandonan saliendo de sus pueblos para buscarse la vida, y quienes envían mas de 60 mil millones de dólares, dinero que llega a 12 millones de familias en las regiones más apartadas y pobres de México, y que es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país.

Por ello agradeció a quienes siempre ha calificado de héroes porque fueron los que con sus envíos ayudaron al país en los momentos más difíciles de la pandemia.

Se comprometió a que antes de terminar su administración dejará "al 100" el sistema de salud pública y no se van a cobrar estudios, ni intervenciones quirúrgicas y habrá abasto de medicinas, todo gratuito porque la salud, puntualizó, es un derecho y no un privilegio.