Encuentran con vida a madre buscadora desaparecida en León

Tras una búsqueda intensiva que realizaron sus familiares y miembros del colectivo "Unidos por los Desaparecidos de León", este lunes encontraron a la señora Catalina Vargas, madre buscadora que estaba desaparecida desde el pasado 17 de julio.

La tarde de este lunes familiares de la mujer informaron que ya habían dado con el paradero de Catalina y que se encontraba en buenas condiciones.

Fue apenas el domingo pasado cuando integrantes del colectivo y sus familiares realizaron una búsqueda en vida en la colonia Presidentes de México y los alrededores donde fue vista por última vez.

La mujer también fue buscada mediante redes sociales ya que se desempeñaba dentro de un colectivo de búsqueda de desaparecidos para encontrar a su hijo de quién no sabe nada desde el 2020.

“ELLA ESTÁ BIEN”: HIJA DE CATA

Una de sus hijas confirmó que la señora fue encontrada con bien, en la ciudad de León: "Ya encontramos a mi mama, hoy lunes en la mañana, ella está bien, la localizamos aquí mismo en León, Ahorita estamos con las autoridades y de momento no podemos brindar mayor información, solo les podemos avisar que está bien, que ya la vimos y gracias a dios está viva", aseguró.

"Catita" de 60 años, fue vista por última vez la mañana del lunes 17 de julio. Sus hijas informaron, que la señora las había visitado. Posteriormente, se fue a su vivienda, un cuarto que rentaba en la colonia Presidentes de México.

Alrededor de las dos de la tarde, la madre buscadora llamó a una de sus hijas, llorando y diciéndole que una persona no la dejaba pasar porque le debía dinero. Desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

Autoridades desplegaron un dispositivo en búsqueda de la señora. Se supo extraoficialmente que la vecindad en donde vivía, fue cateada por la Fiscalía General del Estado, pero hasta ahora ninguna autoridad ha brindado mayor información.

AUTORIDADES CONFIRMAN LOCALIZACIÓN

La Fiscalía del estado de Guanajuato informó que derivado del trabajo de investigación se logró la localización con vida de la mujer con ayuda del Protocolo Alba, “lo que permitió a la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de la Fiscalía Regional “A”, localizar a la mujer en un anexo de la ciudad de León”.

El secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona y la Plataforma por la Paz y la Justicia también confirmaron la localización de “Catita”.

“La Plataforma y el colectivo confirman la localización con vida de Cata. Agradecemos el apoyo de la sociedad y esperamos que todas las personas desaparecidas sean localizadas igual que nuestra compañera. Su hijo, Luis Antonio Rodríguez Vargas sigue desaparecido”, citaron en sus redes sociales.

SIN PISTAS DE SU HIJO

En enero de 2020, su hijo Luis Antonio Rodríguez Vargas, quien vendía calzado, salió de la vivienda pero no dijo a dónde iba. En su afán por encontrarlo, Catalina se unió al colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, pero debido a su necesidad económica y la falta de permiso qué le daban sus patrones, no acudía a todas las búsquedas, por lo que una de sus hijas, la representaba en sus compromisos con el grupo de madres buscadoras, tanto en León como en otros municipios del estado. Hasta ahora no han encontrado a Luis.