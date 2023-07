Así luce Timothée Chalamet como Willy Wonka en el primer tráiler de “Wonka”

La historia de Roald Dahl "Willy Wonka" vuelve a la pantalla grande con un nuevo remake que será un musical, la película dirigida por Paul King (responsable de 'Paddington' y 'Paddington 2') tendrá como protagonista a Timothée Chalamet, el afamado actor de Call me by your name, El rey, Duna, etc..

Timothée Chalamet / Getty

La novedad de este lanzamiento es que será abordado desde "los inicios de Willy", por lo que si Timothée te resultaba muy joven, esa es la idea, mostrar la imagen de una persona con ideas y deseos de cambiar el mundo, llegando así a seguir el camino que le ayude a entender que no será fácil, pero tampoco imposible.

“Wonka” nos hará esperar pues llegará a los cines el 15 de diciembre de 2023, pero Warner Bros dio una probadita de lo que tratará y lanzó el primer trailer este 11 de julio, anticipando el cómo Willy conoció a los famosos Oompa Loompa y cómo creo la deliciosa receta de sus chocolates y caramelos.

Nos mantendremos al tanto de las actualizaciones, así que por lo pronto te dejamos el adelanto para que lo puedas disfrutar: