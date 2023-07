"Difusión de homicidios es por lo electoral... en el Metro fue por asalto"

Nuevamente defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador, su estrategia de seguridad y acusó que la difusión de violencia en el país, ha incrementado por motivos electorales.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario fue cuestionado sobre distintos hechos violentos en el país y los homicidios registrados. Afirmando que todo se atiende diariamente, detalló que el ocurrido en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro se debió a un asalto.

"Sí se está trabajando todos los días, fue muy lamentable lo de ayer en el Metro, se cometió ese homicidio, hubo otro herido de acuerdo a los informes que nos presentaron hoy, se trató de un asalto, ya se detuvo a las dos personas que cometieron este ilícito, y hay vigilancia constante, se detuvieron ayer mismo a los responsables y ya se conoce el móvil, fue robo, 15 mil pesos, se tiene ya atendido el asunto y estamos en todo pendientes, ayer fue de los días bajos en homicidios en el país, la mitad de los estados ayer no hubo homicidios".

Explicó que en este miércoles en México se contabilizaron 63 homicidios, la mayoría en Guanajuato, en este escenario enfatizó que se está dando un amarillismo en los medios de comunicación para dar fuerza a la que será la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez.

"Ayer de los 63 homicidios, 14 en Guanajuato, 22%... Pero esto no lo ven, porque son muy tendenciosos... Es una cuestión electoral por eso es bueno abordar el tema si no imagínense si no logran inflar el globo, si no logran que emprenda el vuelo la señora Xóchitl ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos".

Insistió que se aprovechan asesinatos de forma mediática para aumentar el sensacionalismo en la población a pesar que aseguró, los resultados son distintos. López Obrador negó que incluso los aspirantes a convertirse en el coordinador de la transformación, hayan solicitado seguridad especial para mantener sus giras por el país.

Por último el Jefe del Ejecutivo Federal indicó que sólo se ha dado protección al periodista Carlos Jiménez que denunció haber sido amenazado de muerte.