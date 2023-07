De esperarse respuesta leguleya de la SCJN por salarios: AMLO

Como leguleya calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la respuesta que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al motivo por qué los ministros no cumplen con el artículo 127 de la Constitución que prohíbe que cualquier funcionario tenga un ingreso mayor al Primer Mandatario

Durante su mañanera consideró que existe violación por parte del máximo tribunal que con una interpretación de la ley contestaron a la carta enviada a través de la Secretaría de Gobernación, que “las percepciones que reciben los ministros no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de otros poderes” enfatizando que desde 2019, la SCJN decidió motu proprio disminuir en un 25 por ciento las percepciones.

“Que era de esperarse una respuesta así, leguleya porque es muy claro el artículo 127 de la Constitución y lo están violando los ministros de la Corte… ningún servidor público podrá recibir por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión ingreso mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, esto es lo que están violando porque están ganando de cuatro a cinco veces más que yo, su sueldo, su remuneración con compensaciones y todo”.

Y es que recordó que entre los ingresos de los ministros se incluye un sueldo de 297 mil pesos mensuales, aguinaldos por 586 mil, primas vacacional de más de 95 mil más otros privilegios como fondo para comer en restaurantes de lujo presupuesto de cinco millones para contratar personal, dos vehículos blindados con valor de seis millones de pesos, pago por riesgos 640 mil pesos entre otros que dijo, es obvio que no quieren perder.

“Entiendo muy bien su respuesta, no queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa porque ellos dicen que no está clara la constitución, no está especificado bien en la Constitución entonces hay que detallar todo, entonces voy a mandar esa iniciativa de ley en su momento nada más que vamos a esperar”.

De acuerdo a la Corte, el Pleno se pronunció sobre los alcances del artículo 127 donde estableció que el sueldo presidencial, como parámetro para medir las percepciones de todos los funcionarios, debe incluir otras prestaciones que recibe el Jefe del Ejecutivo Federal, como son alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad y servicios de salud, entre otros, a lo que para el Jefe del Ejecutivo Federal no puede compararse.

“Quitar todo eso, todo, porque es un abuso, en el Ejecutivo no hay todo eso… sí los viáticos por mi trabajo, nada más, solamente eso, los boletos de avión y los gasto que tengo… pues a ellos cuántos los acompañan”.

Respecto a las reformas que se harán, tanto en el poder Judicial como en el artículo 127 para que nadie tenga ingreso mayor al Jefe del Ejecutivo Federal, insistió que debe trabajarse en cerrar todas las posibles salidas legales adelantando que participarán en esos proyectos la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica.