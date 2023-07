Va muy bien la estrategia de seguridad: AMLO

Pese a los diversos episodios de violencia criminal en el país, el presidente López Obrador aseguró que la estrategia de seguridad en todo el país va muy bien por lo que no es necesario cambiar el rumbo, pese a que no ha sido fácil enfrentar a la criminalidad.

Al encabezar la ceremonia del cuarto aniversario de la creación de la Guardia Nacional, celebrada en el Campo Militar Marte de la Ciudad de México, el tabasqueño recordó que hubo décadas de descuido de las fuerzas policiales las cuales, incluso se coludieron con la delincuencia, y en lugar de proteger fueron cómplices de los malhechores.

“Vamos bien con esta estrategia, desde luego no ha sido fácil, porque hubo décadas de desatención y lo peor, de complicidades entre autoridades y delincuencia no estaba definida la frontera entre ambos, era una asociación delictuosa. Ahora eso no existe, mucho menos un narcoestado, por eso tengo mucha fe de que vamos a seguir avanzando y serenando a nuestro país”.