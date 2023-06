Claudia Ruiz Massieu deja la contienda por la candidatura presidencial

La senadora Claudia Ruiz Massieu anunció que dejará el proceso de elección del candidato presidencial de la oposición en el 2024.

La senadora expresó que dejar la contienda fue una decisión meditada, con responsabilidad y congruencia; no se retira por lo requisitos, sino por sus principios.

“Entre lograr lo posible y hacer lo correcto, me decido por lo segundo… esta decisión no ronda en el poder ser, sino en el deber ser, no es sobre los requisitos, es sobre mis principios”.